Denuncian a la ASJ y al FONAC por ser cómplices en actos de corrupción de hospitales móviles

Señaló que el “FONAC comandado por Omar Rivera, y la ASJ, que se constituyen como veedores y se hacen llamar los inmaculados de la sociedad civil, no dicen nada. Están callados, y que desde que se sabe del saqueo de INVEST-H, no han presentado ningún informe.

Por otra parte, El abogado penalista Mario Castro, expresó que la ASJ se ha lavado las manos en cuanto a lo expresado por el CNA, que ha dicho que hay actos de corrupción en el manejo de hospitales. “Nunca he creído en esas instituciones, que se ven con lujos por donde caminan, y que ahora dicen que ellos no tenían conocimiento de las acciones de INVEST-H, y se retiraron cuando supieron que había actos de corrupción. Esto no puede quedarse en la impunidad”, exclamó.

