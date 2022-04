Departamento de Justicia de EEUU presenta cargos contra JOH

HONDURAS. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó los cargos que se le amputan al expresidente Juan Orlando Hernández.

De acuerdo con un documento publicado por el Departamento de Justicia, al expresidente de Honduras se le acusa de tres delitos: conspiración para importación de cocaína y delitos relacionados con ametralladoras.

La acusación indica que Juan Orlando Hernández, durante dos mandatos “participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos”.

Asimismo, el exmandatario “abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado con el fin de enriquecerse y ganar y mantener corruptamente el poder”.

Además, en el documento se lee que JOH recibió millones de dólares para usar su cargo público. También, para las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares.

Juan Orlando Hernández, Former President of Honduras, Indicted on Drug-Trafficking and Firearms Charges, Extradited to the United States from Hondurashttps://t.co/27sxr3AUd7

— Justice Department (@TheJusticeDept) April 21, 2022