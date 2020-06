Descartan de nuevos contagios de COVID19 por protestas

“Usando datos de rastreo de teléfonos celulares anónimos de SafeGraph, Inc., así como datos de la la prevalencia local de COVID-19 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, demostramos que las ciudades que tuvieron protestas experimentaron en simultáneo un aumento en el aislamiento social de los población general en comparación con las ciudades que no tuvieron marchas ”, afirman.

You May Also Like