Destituyen a directora del IHSS Adriana Zúniga

La directora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Adriana Zúniga, ya no continuará en el cargo. La fuente oficial agregó en forma escueta que “la doctora no seguirá”. A la consulta si fue destituida o dimitió al cargo, respondió: “No tenemos detalles de la reunión, solo sabemos que no sigue”.

