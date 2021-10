Detienen a agentes policiales en posesión de droga en Olancho

3. Nombre: SAUL ALBERTO ZUNIGA AGUILAR * Identidad: No porta * Edad: 26 años * Originario: El Paraíso * Residente: Tegucigalpa, Fco. Morazán * Profesión: Oficial de Policía * Grado: Sub Inspector de Policía * Promoción: XXXVI * Asignación: Misión XATRUCH, Colón * Situación: Disponible – Servicio

