Detienen a otro grupo de migrantes hondureños en Guatemala

“Se los pedimos por favor, de aquí no pueden pasar, no queremos tomar otro tipo de medidas, por favor regresen de nuevo a su país”, expresó el militar a los migrantes hondureños.

Un militar encargado del retén dijo a los hondureños que no pueden seguir transitando por el país si no cumplen con las medidas de bioseguridad impuestas por el gobierno guatemalteco, así como con los trámites migratorios correspondientes.

You May Also Like