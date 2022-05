Detienen en Palmerola a Senadora colombiana con $68,000 no declarados

La senadora electa colombiana Piedad Córdoba de 67 años fue retenida este miércoles en Honduras, en Palmerola con casi 68.000 dólares que no declaró, el cual supuestamente pertenece a un empresario colombiano (no identificado) que reside en la ciudad de Tegucigalpa, quien está siendo citado por la Fiscalía del Estado de Honduras para que rinda su declaración y que siga el procedimiento de ley correspondiente», indicó el INM.

You May Also Like