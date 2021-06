Diagnóstico de crecimiento inclusivo en Honduras elaborado por USAID

No podríamos haber completado este trabajo sin las generosas contribuciones y opiniones de los líderes empresariales del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y de los numerosos expertos en la materia que participaron en los talleres y entrevistas virtuales que apoyaron este estudio. También queremos agradecer a USAID/TMS y al COHEP por coordinar los talleres, las presentaciones y la traducción del informe final al español. Finalmente, queremos agradecer a USAID/Honduras, en particular a Jorge Reyes, por el apoyo y la flexibilidad para realizar este estudio.

