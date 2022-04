Diputado Barahona asegura que PN lo excluye por pensar diferente

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El diputado del Partido Nacional, Rolando Barahona, aseguró que no seguir la línea partidaria le ha traído problemas con su bancada en el Congreso Nacional (CN) y hasta lo han excluido de varias reuniones.

“Siempre van a existir opiniones diferentes y es difícil que toda la gente esté de acuerdo con mi criterio o manera de pensar. Pero desde el inicio dije que no voy a seguir ninguna línea partidaria, sino que haré lo que mi corazón diga y sienta que es lo mejor para el pueblo hondureño, aunque mi bancada se enoje”, manifestó Barahona.

Asimismo, debido a sus posiciones como legislador, Barahona dice que aunque lo llegaran a expulsar de su partido político, no dejará de ser nacionalista.

“Mis compañeros no se sienten cómodos con mi postura, por el hecho de que yo pienso diferente. Si me llegaran a expulsar, no voy a dejar de ser nacionalista, porque antes de eso soy hondureño y no busco el beneficio de un partido político, sino el de la población”, aclaró Barahona.

Pueblo hondureño en primer lugar

Por otro lado, para Barahona es fundamental no fallarle a todas las personas que le entregaron su voto de confianza, antes que al Partido Nacional de Honduras.

“Incomoda mucho que yo tenga libertad de expresarme diferente o no siga la línea partidaria, pero es la población de Comayagua la que me puso en el Congreso. Por tanto, mi labor como diputado es corresponderle a la gente que confió en mí”, reiteró Barahona.

Barahona, consideró importante empezar a escuchar las diferentes opiniones especialmente de los jóvenes, “porque somos parlamentarios para hablar de los problemas y soluciones”.

Por su parte, el diputado por el Partido Nacional de Honduras, asegura que no es bienvenido en reuniones de su bancada. Asimismo, que el partido que ahora es oposición, necesita un cambio de mentalidad.

“No me invitan a ninguna reunión de bancada, pero al final tengo gente que me dicen que venga, porque el Partido Nacional necesita cambiar la mentalidad y la modalidad en cómo ha trabajado en su línea vertical, la cual debe ser mas abierta”, concluyó Barahona.

