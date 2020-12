Diputados de oposición votaron en contra de la “Ley de vacunación gratis” por no incluir veeduría social

“Votamos en contra porque no aceptaron veeduría social independiente, porque no quieren incluir al Colegio Médico de Honduras (CMH), al Colegio de Microbiología, Colegio Farmacéutico. Porqué NO dicen que vacuna van a comprar, cuánto va a costar. ¿Por qué vamos a apoyar? si todo indica que quieren seguir saqueando al país”, publicó.

La trascendencia de esta lista ha levantado el malestar de los congresistas de oposición quienes argumentan no haber estado de acuerdo en la aprobación de la Ley debido a que no existe suficiente evidencia científica que garantice la efectividad de la vacuna.

