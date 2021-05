Diputados oficialistas aprueban prebendas para instalación de Zedes en Honduras

Asimismo, se aprobó que ninguna autoridad debe imponer a las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE) barreras arancelarias, no arancelarias o de cualquier índole para el ingreso de insumos, bienes y servicios a las mismas. Las empresas que operen en una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) no pueden ser discriminadas en sus relaciones con entes u órganos públicos o privados.

You May Also Like