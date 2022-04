¿Dónde vacunarse contra covid en Honduras este Viernes Santo?

Hoy, viernes 15 de abril, la inmunización llegará a las playas, balnearios, centros de salud y hasta centros comerciales. En Tegucigalpa, las jornadas serán de 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. y en San Pedro Sula de 8:00 a.m. a las 12:00 p.m.

