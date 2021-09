EDITORIAL: “200 años de independencia?

Ya es tiempo de que nuestra mentalidad cambie de una vez por todas. Honduras necesita de personas capaces de trabajar sin la necesidad de otros. Tenemos que sacar adelante a un país que ocupa tanto trabajo para encontrar el desarrollarlo. No vale la pena cantar el himno nacional y decir que amamos a esta patria, si seguimos con los mismos errores que hemos cometido por décadas. En 200 años de independencia patria, no hemos hecho prácticamente nada.

No se puede afirmar que un gobierno ha sido mejor que otro, ya que al día de hoy, no hemos visto señales de haber salido del subdesarrollo. No ha habido prosperidad en temas de educación, infraestructura, y lo que más se añora, tener un sistema sanitario que sea acorde con las necesidades de cada compatriota. Sin duda alguna las personas que ejercen la denominada “mala política”, son los culpables de que nos encontremos en esta situación.

You May Also Like