EDITORIAL: “Aislamiento y división”

Mucha controversia se ha generado en torno a la determinación de la mandataria hondureña Xiomara Castro de no asistir a la Cumbre de las Américas, esto por cuestiones ideológicas, ya que EEUU no invitó a naciones como Venezuela, Nicaragua y Cuba, porque que son países considerados que violentan los derechos humanos y lesionan la democracia al no tener elecciones limpias, justas y transparentes.

Esto podría conllevar a un aislamiento para Honduras para buscar ayuda internacional, lo que vendría siendo una debacle, ya que nuestro país depende en su mayoría de ayudas internacionales, y mucho más de parte de la nación del norte, donde el 80% de las exportaciones van para allá, y también, nuestros compatriotas mandan el dinero para sus familias, lo que es un gran ingreso de divisas.

Pero otro tema que preocupa, además del posible aislamiento, es que dentro del Congreso Nacional, se está dando una división sin precedentes. Es de conocer que los señores diputados y “padres de la patria” se pasan agarrando de las greñas en cada sesión, ahora lo que pretender es hacer nuevas bancadas, y lo que es peor, la división se genera dentro de un mismo partido político, generando crisis tras crisis política desde que inició este nuevo gobierno.

Honduras no puede salir adelante con estos dos problemas que se han generado, es decir, un posible aislamiento y más división en la clase política. Lo que necesitamos nosotros los hondureños es salir adelante con los problemas, pero unidos como ciudadanos. Los políticos deben tener un poco más de madurez al momento de trabajar por el pueblo que los eligió en las urnas.

Los problemas continúan su curso normal, un deficiente sistema de salud pública, escuelas en las ruinas, falta de inversión. Mientras todo eso pasa, el pensamiento de los funcionarios no es el correcto, porque no atacan la raíz de los problemas sociales que tanto han agobiado y que urge erradicarlos por completo. Así que, esperemos que nuestras autoridades asistan a reuniones internacionales para buscar soluciones y que nuestros diputados no generen más división, que eso no trae nada positivo para el país.