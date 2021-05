EDITORIAL: “Autoridades relajadas”

Es de conocimiento de toda la población, que el manejo de la pandemia por parte de las autoridades gubernamentales, y en especial lo que ha hecho la Secretaría de Salud, ha dejado mucho que desear, poniendo al descubierto la precariedad en el sistema sanitario nacional, ya que miles de hondureños han requerido servicios médicos en los hospitales, pero por la deficiencia de estos, mucha gente esta muriendo.

Al comienzo de la pandemia, se prometió la construcción de hospitales, pero esto no se cumplió. Se compraron los famosos hospitales móviles, siendo uno de los peores actos de corrupción de todos los tiempos, ya que ninguno sirve para contención de la crisis sanitaria, y el pueblo hondureño como siempre, es el que sale sufriendo ante la desidia de las autoridades de no poner cartas en el asunto y solventar la situación.

Pero sínicamente, o de una manera ignorante, la titular de la SESAL, la profesora Alba Consuelo Flores, dijo que la variante del coronavirus que circula por Honduras no es motivo de preocupación, y que solo es que se propaga fácilmente, pero no constituye una emergencia, ya que no provoca la muerte. En pocas palabras llamó a la población a que este relajada ante la situación que vivimos. Con estas palabras del principal timonel para el control de la pandemia, no se sabe si reír o llorar, porque las autoridades científicas del mundo, y en especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han dicho que las variantes son de “preocupación” y que constituyen una emergencia para cada país donde llegue esta mutación del virus. Una discrepancia de declaraciones, pero obviamente, los que tienen la razón, son los de la OMS. Es increíble el cinismo con que las autoridades hablan en el manejo de la pandemia.

Producto de esto, estamos en la situación calamitosa que vivimos. Penosamente, Honduras ocupa uno de los últimos lugares en procesos de vacunación, ya que las autoridades también se relajaron al momento de hacer las gestiones con las farmacéuticas. Unas palabras de la ministra Consuelo que pueden ser fatales, ya que manda un mensaje a relajar las medidas de bioseguridad, y con esto, y sin darse cuenta, está matando a muchas personas, porque las lleva por el camino del contagio y posterior muerte. En estos días, cuando la pandemia esta arreciando cada vez más, la mejor medida es protegerse, y no relajarse, como lo dicta la máxima autoridad de Salud en Honduras.