EDITORIAL: “Comienzan las fiestas patrias en medio del caos”

Septiembre es muy importante, porque es el cumpleaños de la patria, pero el pueblo no está con ánimos para celebrar a lo grande este bicentenario, ya que los problemas que lo agobian son incontables. Este pueblo está cada día más ahogado, y lo único que quiere es vivir una vida normal, sobre todo en un lugar donde no se tenga que luchar por sobrevivir.

