EDITORIAL: Crece el endeudamiento gubernamental

La deuda interna y externa actual, es la más grande en la historia de Honduras, y aún así, el mandatario de la República, no muestra ningún interés de parar el gasto excesivo. Los burócratas no trabajan desde casa por no tener acceso a plataformas digitales, como lo tiene la empresa privada. De esa forma, prácticamente les regalan el dinero a estos empleados. El Gobierno Ni siquiera ha suspendido trabajadores.

You May Also Like