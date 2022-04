EDITORIAL: “Error derogar la Ley de Empleo por Hora”

Los políticos hondureños deben acabar con estas malas prácticas, y no tomar decisiones por caprichos, sin un previo análisis de los efectos colaterales. Vivimos en un país donde las personas son poco educadas y hacen caso a discursos políticos que no son más que pura politiquería. A 100 días de gobierno de la presidente Xiomara Castro, podemos ver más trabajo en populismo, que en lo que realmente afecta a la ciudadanía, como lo es la mala educación y salud.

Los afectados más directos, por supuesto, son los trabajadores, que ahora serán despedidos, o sus contratos llegarán a su fin. Ya no tendrán un ingreso, que aunque por lo poco que era, ahora ya no recibirán nada. No es cuestión de que las personas debieran acomodarse a este sueldo, sino que por medio de una reforma, recibieran sus beneficios y un sueldo digno trabajando a medio tiempo. Es mentira que el empresario volverá a recontratar al empleado despedido.

