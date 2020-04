EDITORIAL: DESCONFINAMIENTO DEBE SER CON DISCIPLINA

Ante un futro incierto por motivo de la pandemia del COVID-19 que golpea el mundo y nuestro país, la ciudadanía tienen enfrente un futuro incierto, y se pregunta, cuando se va a poder retomar la vida normal que una vez vivió, antes de esta crisis sanitaria.

Es por eso que las autoridades se han planteado la manera en cómo será un posible desconfinamiento, es decir, que la gente pueda volver a salir a trabajar, debiendo hacerse de una manera ordenada, y con mucha disciplina.

Muchos países, sobre todo de Europa, ya tienen un plan de salida de la cuarentena, pero de una manera escalonada y muy estricta, algo que en países como los de Latinoamérica, resulta muy difícil de hacer.

No se puede hablar de un desconfinamiento, si aún el brote del virus continúa su escala en ascenso, y ante esto, no hay conciencia en la ciudadanía sobre la enfermedad, ya que en la calle podemos ver gente que no se protege, o que anda en la calle haciendo nada. Es decir, no hay disciplina.

Para que se de una salida de la cuarentena se debe cumplir con algunos requisitos, entre ellos: 1) Que la enfermedad este controlada, es decir que los casos bajen. 2) Que el número de pruebas sea el adecuado 3) El personal de salud tenga todo el equipo necesario. 4) Un estricto control de bioseguridad en las empresas. 5) Y sobre todo, la disciplina en la ciudadanía.

La espera será larga, las recomendaciones de confinamiento en el país deben seguir. Desde ahora, se debe empezar a educar poco a poco a la gente. Se debe concientizar más a fondo mediante los medios de comunicación, para que llegue a la mayor cantidad de personas.