EDITORIAL: Desembolso para los corruptos

A más de un año de pandemia, la gestión de la emergencia sanitaria en nuestro país, ha sido de lo más pésimo. Hoy en día, tenemos cierre de triajes, NO HAY VACUNAS, y la ciudadanía tiene en sus hombros, el escandaloso acto de corrupción de los hospitales móviles. Parece que la ayuda financiera ha sido desviada y no utilizada, sin pedido de rendición de cuentas por parte del BCIE. Esto parece que es para llenar los bolsillos de los funcionarios. Esto es un DESEMBOLSO PARA LOS CORRUPTOS.

