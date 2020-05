EDITORIAL: Desesperación por conseguir comida

Es de saber que la pandemia llegó a un país desordenado e indisciplinado, que no sabe llevar los protocolos para atender una emergencia, por lo que, en el futuro, las consecuencias que podríamos sufrir, serían muy serias. Esperemos en Dios que no pase.

Los habitantes de esta colonia capitalina, no tuvieron la culpa de la situación, en lo absoluto. Los que sí podrían llegar a ser señalados, son los promotores de la acción de regalar comida, ya que no supieron hacerlo de una manera ordenada, algo habitual de hacer las cosas en nuestro país.

