EDITORIAL: “Distraídos”

Por otro lado, la nueva normativa electoral, dicta que candidatos que estén señalados por corrupción, no pierdan sus nominaciones a cargos de elección popular, ya que el artículo 312 de la Ley Electoral, indica que actuaciones judiciales contra un candidato desde la fecha de su inscripción hasta la declaratoria, no surten efecto de inhabilitación. ¡Vaya gol de cocina que le meten a la ciudadanía mientras está distraída!

Las ciudades modelo no tienen razón de ser, porque serán como un país dentro de otro país, ya que tendrán sus propias leyes, y todo está encaminado a que grupos de narcotraficantes no puedan ser extraditados dentro de este territorio, o que corruptos nunca lleguen a la cárcel.

You May Also Like