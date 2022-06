EDITORIAL: “El aislamiento”

Para algunos, la decisión es sospechosa, ya que bajo el discurso de que Nicaragua, Venezuela y Cuba no fueron invitados, entonces Honduras se solidarizó, y de esta manera, poder acercarse y relacionarse con las dictaduras de estas naciones. Esa fue la principal justificación. ¿Por qué solidarizarse con naciones donde no existe la democracia? El Gobierno hondureño, no puede sudar calentura ajena y debe comenzar a preocuparse verdaderamente sobre los intereses nacionales.

