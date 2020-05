EDITORIAL: El bailecito criminal

Pero vemos que las FFAA debería estar más avergonzada por otras cuestiones, y no porque uno de sus miembros salió a bailar. Es de saber que esta institución ha sido señalada de estar involucrada en actos delictivos, como de narcotráfico. En su momento, no se le dio baja deshonrosa a nadie. Ese si es una razón justa por el que se le debe despedir a alguien que está haciendo algo incorrecto.

Hemos visto otros videos en donde mismos integrantes de las FFAA, han hecho bailes similares, inclusive, integrantes de la Policía Nacional, y no ha pasado nada con respecto a que se los expulse de la institución. La pregunta es ¿Por qué se ensañaron contra este joven? Las autoridades castrenses dicen que es porque descuidó su puesto de trabajo, no por el baile.

