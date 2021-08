EDITORIAL: “El cáncer llamado ZEDE”

Las pretensiones corruptas de las ZEDE están tan claras. No hay nada que los delincuentes de cuello blanco puedan ocultar. El pueblo no es idiota, y sabe que estas personalidades del ámbito político, quieren beneficiarse aún más, pero esta vez, vendiendo la soberanía nacional. El cáncer de las ZEDES comienza a expandirse, llevado al país a ser un paraíso, pero para la gente que le gusta la picardía y la corrupción.

