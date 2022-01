EDITORIAL: “El discurso de Xiomara”

Son muchas las propuestas que la ahora presidente promete a la ciudadanía, las que debe cumplir sí o sí, ya que si esto no se llega a hacer, tendrá a un pueblo que se sentirá defraudado. Hemos vivido gobiernos en los cuales las promesas de los presidentes anteriores, no se cumplen, perdiéndose la credibilidad de las autoridades gubernamentales.

Una medida como la condonación de pago de impuesto, es algo que no se debe dar o prometer tan abiertamente, ya que esto puede conllevar al debilitamiento a lo interno de instituciones estatales o la recaudación tributaria, ya que se tendrían índices bajos de captación, y por ende, el Estado no tendría ingresos para subsistir.

Por supuesto habló de la decadencia que tienen las empresas estatales, y principalmente, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que en este momento es un cadáver andando y que necesita resucitar. Pero a la par de este problema, Castro dijo que los pobres que consuman menos de 150 kilovatios hora, no pagarán por la tarifa energética. Hay que preguntarnos, ¿Es correcto dar este alivio en momentos que la estatal está en quiebra? ¿De dónde se subsidiará lo que no se pague?

