EDITORIAL: “El discurso defensivo de Juan Orlando Hernández”

El mandato del presidente Hernández ha llegado a su fin, al faltarle solo tres meses de Gobierno, donde muchos analistas han asegurado que EEUU no procederá en contra de Hernández, mientras esté en el poder, para no desestabilizar la sociedad, o crear una crisis política. ¿Será que lo dicho por el presidente de Honduras en la ONU será creído por las autoridades judiciales norteamericanas? Eso está por verse.

