EDITORIAL: “El hondureño sin tarjeta de identificación”

No puede ser que en Honduras el ciudadano no tenga identificación, por la negligencia o falta de logística de las propias autoridades que se encargan de manejar estos asuntos para el bien del ciudadano. La confianza en este proceso de elecciones es muy baja, teniendo en cuenta, la poca seriedad con que se ha manejado los intereses de los ciudadanos.

Resulta que el próximo 15 de octubre, los ciudadanos que no tengan el DNI, no podrán hacer ninguna transacción bancaria ni ejercer el sufragio, ya que la vieja identidad, quedará totalmente desactualizada. Se avecina un caos en solicitudes de trámites se refiere, por lo que la entrega de las nuevas identidades, debe extenderse para evitar una problemática.

