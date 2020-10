EDITORIAL: El lado oscuro de la política

También se debe considerar qué tipo de personas son, cuál es su trato con los demás, su historial de vida personal, familiar, profesional o empresarial, tienen o no procesos judiciales pendientes, si han cometido o se han visto involucrados en actos reñidos con la ley, valoraciones que identifiquen si son o no merecedores de dirigir los destinos del país.

Sin embargo, gran parte de la responsabilidad de esta decadencia política recae en los votantes, esos acostumbrados a las tradiciones, al voto duro, a la mal llamada disciplina partidaria, a seguir y vitorear a líderes mesiánicos sin importar que no sean los mejor calificados cuando lo que se requiere son votantes informados y actualizados de lo que acontece en el país, no adscritos ni militantes por conveniencia a un partido político, electores conscientes, que voten en función de los antecedentes o propuestas que avalan o descalifican a determinado político.

