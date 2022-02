EDITORIAL: “El mensaje contundente de EEUU”

El mensaje “contundente” EEUU es el siguiente: “sea quien sea que esté en el poder, al menos en Honduras, caerá y cumplirá con la ley por haber realizado actos criminales”. También: “Que nadie se atreva a mandar un kilo más de cocaína a nuestro territorio, porque las pagará”. No hay otra personalidad más “grande” que JOH para responder ante la justicia. Esto quiere decir que no hay más “poderosos” y todos están propensos a caer.

