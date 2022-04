EDITORIAL: “El narcotráfico legal”

En Honduras hay muchas necesidades primordiales que urgen sean solucionadas, como ser; la falta de medicinas en los hospitales, un deficiente sistema de educación, falta de inversión, delincuencia y muchos otros problemas y que se espera que las nuevas autoridades tomen cartas en el asunto, pero lamentablemente la atención se desvía a otras cosas que no son prioridad, como la pretensión de la legalización de la marihuana o cannabis.

El designado presidencial, Salvador Nasralla, ha propuesto que en Honduras se cultive y se legalice el cannabis, disque para sanear problemas de salud. La justificación de las autoridades gubernamentales, es que con el cultivo de esta plantación o droga, se exporte, y de esta forma generar empleos. ¿Pero por qué no se siembran hortalizas, vegetales u otro tipo de alimentos para saciar el hambre en la población?

Esta marihuana que el señor Nasralla pretende implementar, ya se produce en Honduras, pero la que se quiere implementar es una droga de alta potencia, sintética, que la cultivan en EEUU y que ya ha dejado en los hospitales a mucha gente con síntomas de psicosis. No se puede asegurar que el cultivo no se vaya a desviar al mercado local o a distribuirla para consumo de los jóvenes, ya que es de saber que vivimos en un país poco educado que no está preparado para esto.

Nasralla, ha sido una persona que ha criticado mucho al narcotráfico, diciendo que vivimos en un narcoestado. ¿Cómo es que ahora quiere impulsar el desarrollo con una droga? ¿Será que con el cultivo de estas plantaciones se pretende beneficiar con algún tipo de negocio? ¿Será que quiere cultivarla en terrenos que él tiene en Trujillo? Nos es de extrañarse que en cada negocio que los políticos hacen, esté siempre el beneficio personal. Son muchas las críticas de diversos sectores de la sociedad sobre estas pretensiones de legalización.

Es claro que las nuevas autoridades que nos gobiernan, no tienen un sentido común de la situación caótica en que vivimos, desviando la atención a cuestiones que no tienen importancia en este momento, ni razón de ser. Honduras ha sido un país duramente golpeado por el flagelo del narcotráfico desde hace décadas y no es posible que ahora tengamos una droga legal o un narcotráfico legal, que al final pueda traernos consecuencias nefastas como sociedad. Un llamado a las autoridades a poner los pies sobre la tierra.