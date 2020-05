EDITORIAL: El pobre IHSS

El pobre IHSS, que se supone deben servir para darle atención en salud al pueblo, le llueve sobre mojado. La pandemia del COVID-19, ha llegado en un mal momento, y no pudo ser la peor, en momentos en que se requiere que los hospitales tengan lo necesario para la atención y salvar vidas. Los responsables de estos actos de corrupción, talvez no tendrán una justicia terrenal, pero de la justicia divina, nadie se salva.

