EDITORIAL: “El respeto de Mike Pence a la ley”

Esto fue una bofetada para Trump, ya que su amigo de formula no siguiera su pensar y pusiera la Constitución por delante de toda pretensión de continuismo, en una nación altamente democrática. Eso es precisamente lo que deben tener en la mente todos los mandatarios del mundo, y en especial los de América Latina, ya que muchos de ellos no le importan las prohibiciones.

You May Also Like