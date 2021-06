EDITORIAL: “El salario mínimo y la desesperación por el no desembolso de sueldos en Honduras”

El Gobierno de Honduras siempre actúa como si las cosas las está realizando de una buena manera, cuando no es así. Una gestión que continúa descontrolada, y no hay una reacción para ayudar a su propio pueblo, y producto de esto, se tiene que pasar por la pena de pedir siempre al vecino país.

Desde hace meses, tanto el sector de trabajadores, como el empresarial, no han llegado a acuerdos en torno al aumento del salario mínimo en Honduras, el cual hoy en día ronda los 10 mil lempiras, y que ya ha llegado a momentos en que debe haber negociaciones para mejorarlo, pero no ha habido acuerdos entre ambas partes.

