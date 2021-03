EDITORIAL: “En alas de cucaracha”

Es por eso que se ha dicho que el proceso electoral también está en “alas de cucaracha”, porque se pueden suspender, debido a esta problemática. Tal parece que a nosotros los hondureños nos hace falta mucho por aprender, en especial a las autoridades que rigen el funcionamiento del Estado, siempre haciendo las cosas a última hora y divididos a más no poder. Honduras está en “alas de cucaracha”, porque si nuestros gobernantes no hacen las cosas de una buena manera, nos convertiremos realmente en un estado fallido.

Estamos de cara a lo que serán dos nuevos procesos electorales para elegir a la persona que tomará las riendas del país para los próximos años, y que pretende por arte de magia, levantar a la nación en cuatro años, algo que no se pudo hacer en 50 años. Una tarea que sus partidos políticos no pudieron hacer durante todo ese tiempo.

