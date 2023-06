EDITORIAL: “Fuera de control”

La ingobernabilidad que se vive en Honduras y que es percibida por la ciudadanía en los últimos meses, parece estar llegando a su punto más alto y crítico. Con los últimos eventos suscitados, como la muerte de 46 mujeres; quemadas, por arma de fuego o arma blanca, es lo que ha retumbado en la ciudadanía y demuestran que estrategias como una intervención penitenciaria, realizada con personas que no son aptas para el cargo, la factura pasa la cuenta.

El Partido Libertad y refundación (LIBRE), comandado por la presidente Xiomara Castro, muestra signos de debilidad después de este suceso espantoso, ya que se ha tenido que destituir al ministro de seguridad, Ramón Sabillón, y ahora, renuncia la viceministra, la dra Julissa Villanueva, que por supuesto, le ha quedado muy grande la tarea como interventora.

Asimismo, el viceministro de defensa Elias Melgar, ha interpuesto la renuncia a la mandataria. Antes de esto, también hay que recordar la renuncia del ministro de la transparencia Edmundo Orellana, que para muchos tenía una venda en los ojos, ya que no miraba la corrupción de nepotismo en la que está envuelta la familia Zelaya. Su decisión de no participar más del desorden, ya fue consumada.

Sumado a todos estos problemas, llegan más malas noticias para la ciudadanía, ya que una empresa textil en San Pedro Sula, ha anunciado que se irá del país, por lo cual se perderán 25 mil empleos directos. Las razones de la partida de esta empresa, podrían obedecer a la inseguridad en todos los aspectos. La atmosfera negativa para generar inversión, persiste, y no se hace nada para contrarrestar dicha situación.

Por esto y por muchas otras cosas más, el gobierno de la primera mujer presidente está en un total “descontrol”. Teniendo también un país en las tinieblas, ya que en el sector energético, la zozobra es muy grande. Quedan dos años y medio más de gobierno, cuyas decisiones que se originan desde el Ejecutivo deberían cambiar, porque si no, el pueblo se podría volver a manifestar, así como sucedió con el expresidente Hernández.