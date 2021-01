EDITORIAL: Ganó la democracia en EEUU

Ganó la democracia en EEUU, la insurrección no avanzó, la postulación en la presidencia no se dio en una de las naciones donde las leyes se cumplen a cabalidad. Sírvase esto de ejemplo para las “repúblicas bananeras”, que la voluntad de un pueblo, es tan importante, para que un país avance y no estarle viendo la cara a una misma persona para la eternidad, ni sus absurdas decisiones políticas, que llevan a un pueblo al fracaso.

