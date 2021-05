EDITORIAL: “Honduras el méndigo”

Es de conocimiento de la población, que el manejo de la pandemia en Honduras no se ha realizado bien, desde el inicio de la emergencia sanitaria en marzo de 2020, y hoy, las gestiones para la adquisición de vacunas no han sido de lo más ágil, ya que el Gobierno se ha “dormido en los laureles” para realizar la gestión a las farmacéuticas.

