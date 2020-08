EDITORIAL: Honduras se hunde en la pobreza extrema

Desde el Gobierno de Manuel Zelaya Rosales, los índices de pobreza, desempleo, hambre, han venido aumentando. En aspectos de salud, el país va a pique, la economía muestra siempre índices de contracción, los derechos humanos no existen. La ciudadanía está sobreviviendo, no viviendo, ya que no hay calidad de una vida digna.

You May Also Like