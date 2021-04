EDITORIAL: “Indignante y duro”

Es INDIGNANTE Y DURO, que médicos que están atendiendo en primera línea no se les haya pagado su sueldo en tres meses. INDIGNANTE Y DURO, que se gastaron millones de lempiras en la compra de latas móviles. INDIGNANTE Y DURO, que haya pocos hospitales donde atender a pacientes enfermos de COIVD-19. INDIGNANTE Y DURO, que Honduras sea el único país en América Latina que no está vacunando en masa a su población. INDIGNANTE Y DURO, es la pobreza extrema, con el que ha vivido el pueblo.

