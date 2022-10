EDITORIAL: “Ingobernabilidad por pleitos políticos”

La ciudadanía hondureña tiene otro entretenimiento político, cuyos partícipes son reconocidas personalidades hondureñas; tal es el caso del expresidente y actual asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales y el designado presidencial Salvador Nasralla, ya que se ha anunciado un rompimiento político, entre Libre y PSH, una ruptura de acuerdos en la forma de gobernanza y que Constitucionalmente le corresponde al ingeniero Nasralla ser parte del gobierno.

El designado no ha estado en las decisiones dentro del mandato de Xiomara Castro. Van nueve meses de una nueva administración, en el que los hondureños pusieron su total confianza para transformar Honduras, para darle una refundación, es decir, cambiar todo para beneficio de cada uno de nosotros. Pero lo que ha ocurrido es totalmente lo contrario, generando cortinas de humo, como esta ruptura entre Mel y Nasralla. Mientras todo eso pasa, la gente no tiene que comer, no hay inversión y los hospitales no tienen medicinas.

La pobre población hondureña, sigue a la espera de que todos sus problemas se solucionen, pero desde hace meses, se han dado decisiones contundentes en el gobierno, pero que solo son enfocadas a la “politiquería” para beneficios de algunos, pero que no ayudan a la mayoría. Las cortinas de humo son muchas, tal es el caso que hasta han hecho una ley en la que se pretende controlar los medios de comunicación. ¿En que desarrolla esto a Honduras?

Conocemos cómo es la agenda política del ex gobernante Manuel Zelaya Rosales, inmiscuido en una ideología enfocada a provocar desorden y confusión, donde su discurso es siempre el mismo; hablando del golpe de Estado, y ahora con miedos de que le puedan dar nuevamente otro golpe. Lo anterior desgasta y no ayuda a resolver los verdaderos problemas. El pueblo observa y opina y muchos se han arrepentido de haber votado a Xiomara. La clase política hondureña le falta mucho por madurar.

No se concentra en el desarrollo del país. Si Honduras continúa por este camino, el destino de la nación irá fracaso, a la decadencia económica, a la destrucción. Todavía se espera que, con la idea de la Constituyente, el firmamento parece que esa será la mayor cortina de humo de este gobierno, ya que su objetivo es simplemente asegurarse el continuismo sin haberle respondido a un pueblo que votó masivamente por ellos el pasado 28 de noviembre de 2022.