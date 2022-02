EDITORIAL: “Inmadurez política”

Las partes en conflicto, tanto del lado de Jorge Calix como de Luis Redondo, no parecen ceder en sus pretensiones de dejar la titularidad del Hemiciclo Legislativo. Solo se la han pasado la mayor parte del tiempo pidiendo diálogos y no dialogan nada. Por su parte Redondo, hace caso omiso a estos llamados y continúa en funciones, que para abogados constitucionalistas, esta junta directiva es ilegal.

