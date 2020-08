EDITORIAL: La ciudad del desorden

No es posible que con todas las transferencias que el Gobierno central pasa a las alcaldías, y en especial la del Distrito Central (DC), no se haya podido hacer trabajos adecuados, para que mediante el pago de impuestos de la ciudadanía, se inviertan en obras de infraestructura que sean en pro de la ciudadanía. ¿A dónde ha ido a parar todos esos fondos? Tegucigalpa merece un cambio drástico, y mejores administradores municipales.

