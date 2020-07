EDITORIAL: La corrupción eterna en Honduras

La corrupción en Honduras ha sido eterna. En el horizonte no se ve a NADIE que pueda sacar adelante al país. Necesitamos a alguien con verdaderos valores morales, amor al prójimo, don de servicio, y sobre todo con temor a Dios. Esa persona al parecer aún no ha nacido, lo que quiere decir que, por los momentos, los hondureños estamos sumidos, en la eterna corrupción.

Ya es tiempo de el pueblo no confíe más en políticos que solo prometen y prometen y no hacen nada. ¿Cuántas veces han ofrecido el apoyo al sector salud, y nunca se ven los cambios que dijeron en tiempos de campaña política? Es de saber que la mayoría del presupuesto destinado a apoyar este sector fundamental ha sido descaradamente robado.

You May Also Like