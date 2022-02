EDITORIAL: “La cultura de la mediocridad escondida en la excusa de la discriminación o exclusión”

Esta semana de nuevo #Honduras ha sido sacudida por las noticias, pero en especial desnudan nuestra incapacidad para unirnos a un mundo donde la defensa a los derechos humanos, la tolerancia, el desarrollo del conocimiento basado en innovación y la alta exigencia son los ‘drivers’ o mecanismos que mueven la rueda del desarrollo.

Es muy lamentable el actuar de nuestras autoridades, pero que podemos esperar de ellas si no estos espectáculos? Me centraré en la iniciativa del Congreso para eliminar la prueba de aptitud que se aplica a los aspirantes a cursar una carrera en esta máxima casa de estudios. Por cierto, yo no soy graduado de la #UNAH, por que tuve la bendición (con un esfuerzo familiar descomunal) de estudiar en México en el Tec de Monterrey, pero si soy afectado por la decisión por que nuestras empresas reclutan recurso humano graduado de esta universidad.

Solo como referencia, y para ilustrar el origen de la PAA (Prueba de Aptitud Académica) describo a continuación: la Prueba de Aptitud Académica, elaborada por el College Board, es un examen de admisión que ha servido como filtro para seleccionar estudiantes en instituciones de #educación superior y media-superior. Así, numerosas universidades, tanto públicas como privadas, han utilizado la PAA como elemento central de sus procesos de admisión.

La prueba evalúa las habilidades y los conocimientos de los alumnos a través de dos grandes bloques: Matemáticas Y Verbal (Lectura y Redacción). Cada uno de los bloques considera una escala que va de los 200 a los 800 puntos. Las respuestas correctas suman puntos, mientras que las incorrectas no lo hacen, pero tampoco se penalizan. Esta es una herramienta que mas allá de describir la capacidad del alumno, describe sus fortalezas y debilidades, asi como las del sistema educativo público y privado.

En los resultados en los años anteriores, son los estudiantes de las escuelas privadas los que obtienen calificaciones mas altas, con pocas y notables excepciones, de estudiantes del sistema público. Aun con esta aclaración, los resultados de la #PAA lo que ha mostrado (y refrendado por los exámenes #PISA que se aplican a estudiantes de primaria y secundaria) que #Honduras se encuentra entre los paises con peores resultados a nivel mundial. Es decir, este es un problema ESTRUCTURAL. Esto se refleja además en nuestros bajos niveles de competitividad y productividad. De aqui nacen los problemas de Honduras en el tema de pobreza y desempleo.

Puedo decir con ABSOLUTA CERTEZA que eliminar la PAA solamente empeorará la situación del país. Quien en sus 5 sentidos querrá venir a invertir a un país donde lo que ofrecemos es un recurso humano improductivo y mediocre? Quien va a querer poner en riesgo su capital, cuando el personal que pueda reclutar carece de las mínimas habilidades para competir contra sus pares de India, de Vietnam, de México, no digamos contra los de paises desarrollados. Quien arguye que es discriminatorio o excluyente es que no tiene o ha puesto en riesgo su capital en una empresa. Por que no mejor ofrecer una solución a esto, adicionando clases de nivelación que remedien en algo las debilidades de los 12 años anteriores de educación recibida de manera que se refuercen los vacios de conocimiento?

Lo que hace la educación de alto nivel: era el inicio del 2014 y estábamos haciendo cambios en la ‘hoja de vuelo’ de nuestro hijo José Rubén. Creo que ese año nuestro hijo jamás lo olvidará. El se sometió a un regimen para prepararlo para el ACT (uno de los equivalentes al PAA solamente que en inglés). La versión corta es que por su calficación en ese examen fue parcialmente becado y aceptado en una de las mejores universidades de ingeniería de Estados Unidos de la cual egresó con carrera y maestria en el 2019. Hoy es empleado por uno de los mas grandes corporativos fabricantes de dispositivos médicos de esta nación, con un salario que en mi caso tarde casi 25 años en percibir. Y lo mismo ocurrió con mi segundo hijo, quien cursa la carrera de Economia en una de las mejores universidades globales y norteamericanas en esa area. Y donde comenzó todo? En su brillante examen de admisión.

Los examenes de admisión o de aptitud académica son herramientas que sirven de ‘termómetro’ para medir el potencial de éxito que tiene una persona en una determinada area de conocimiento en una carrera universitaria. No, no es discriminatoria o excluyente. Es meritocracia pura! Creo en la educación, y soy testimonio vivo de los efectos que tiene una educación de alto nivel. Mi madre Maria Marta Alvarado fue el catalizador, por que ella era una devoradora de libros; aun con medios limitados, su inversión en libros era enorme! Hoy la gente no lee – mientras la mayoría usan sus aparatos electrónicos para ver tonterias, o para el morbo de las noticias, personalmente tengo inundados mi celular, Ipad y computadora con libros, artículos y revistas.

El mecanismo para resolver no es eliminar sino fortalecer. Fortalecer desde la escuela primaria, fortalecer la secundaria, fortalecer el magisterio (la mayoría de los maestros del país tienen conocimiento de hace mas de 50 años) y fortalecer la nivelación de los aspirantes universitarios. Para aquellos que abogan por eliminar la PAA: nadie puede dar lo que no tiene – NINGUNA nación del planeta ha salido adelante siendo abanderados de la mediocridad o de la ignorancia! NINGUNA!