EDITORIAL: “La dirección equivocada”

Así que, es lógico decir o pensar, que la presidente Castro, no puede cambiar al país en tan poco tiempo, pero si podemos identificar una DIRECCIÓN EQUIOCADA de como se está llevando las riendas de la nación. Estos son los indicios que tenemos hasta ahora de un gobierno que no está tocando la herida abierta de este país, y uno de ellos, es vencer el desempleo. Sin trabajo e inversión, Honduras está destinado al fracaso.

Muchas son las expectativas para saber qué es lo que se está haciendo para vencer estos problemas, pero para muchos, son del criterio que aún es muy temprano para decir que se están realizando cambios. Las quejas del actual gobierno es echarle la culpa a la administración anterior, cosa que no dejan de tener razón, pero no se trata de estar llorando sobre la leche derramada.

You May Also Like