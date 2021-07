EDITORIAL: “La no aprobación del presupuesto para las elecciones”

El CN, para lo que sí “vuela”, es en aprobar leyes para cosas ilegales, como por ejemplo; las famosas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que guardan un fin maquiavélico y oscuro, que solo beneficiará para aquel político que ha hecho actos de corrupción, o que está confabulado en el narcotráfico. La no aprobación de presupuesto para el CNE, solo indica que el oficialismo, no quiere dejar el poder.

You May Also Like