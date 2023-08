EDITORIAL: “La Politización”

En Honduras suele pasar muy a menudo o casi siempre, que los temas se politizan, es decir, los asuntos de relevante importancia como lo es la salud, educación, economía, entro otros, tienen un toque político para beneficiar a ciertos sectores, de esa forma, aprovechar y emitir discursos proselitistas. La política suele ser un tema muy sensitivo en nuestro país.

Es por esta razón, que las actuales autoridades de la Secretaría de Educación, en este caso el viceministro, Edwin Hernández, dijo que los desfiles del 15 de septiembre pasarán a llamarse “marchas refundacionales”, dándole un toque político a la situación, en una fiesta que se supone que es para honrar o saludar a la patria, sin distingos de colores o preferencias políticas.

Afortunadamente, el ministro de educación Daniel Sponda, ha desvirtuado que a los desfiles se les llame de esta forma, y que las fiestas patrias se harán con los ya desfiles tradicionales de las bandas de guerra de cada institución, una costumbre que siempre se ha mantenido en el país a lo largo de los años, y un momento para que los jóvenes hagan una actividad cívica en ese día importante.

No se puede pretender politizar las fiestas patrias, porque lógicamente no es correcto. Esta práctica dividiría aún más la sociedad hondureña, lesionada desde hace muchos años por la mala política, que es usada muchas veces como herramienta de intereses personales y para dañar a otros. Que las costumbres de nuestra tierra no se vean entorpecidas por algo que no es nada cívico, como lo es el proselitismo político.