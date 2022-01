EDITORIAL: “La visita de Kamala Harris”

El próximo mandato de Xiomara Castro tiene bien claro que su amistad con los estadounidenses no debe decaer en todo su periodo presidencial, ya que por otro lado, existen alianzas que se pretender establecer y que no le dejará nada positivo al país. Estos además, son enemigos declarados de EEUU; estamos hablando de Cuba, Venezuela y Nicaragua, ya que son gobierno autoritarios que han violentado la democracia.

La presencia de la alta funcionaria norteamericana en suelo hondureño, manda un mensaje contundente en la ayuda que Honduras seguirá recibiendo de su más importante aliado comercial, y de un lugar donde llegan la gran cantidad de remesas que sostienen una economía decadente, y que si no fuera por miles de compatriotas que mandan su dinero, muchas familias no podrían subsistir.

