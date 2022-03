EDITORIAL: “Las propuestas populistas; una artimaña de malos políticos”

La medida de esta aprobación del subsistido en energía, es algo que no se debió hacer, en momentos cuando tenemos un “cadáver” que es la ENEE. Urge más bien, que TODO el pueblo que consume energía, pague por lo que gasta. El Gobierno tiene que eliminar las pérdidas técnicas y no técnicas que provocan la desaparición de millones de lempiras de manera diaria. Así mismo, se debe proceder al cobro de energía a las empresas que no pagan.

Una de los temas de campaña de la actual presidente Xiomara Castro, fue que los pobres no iban a pagar energía, es decir, aquellos que consumen menos de 150 Kw, su recibo iba a salir subsidiado. En otras palabras, ese dinero no cobrado, es trasladado a la clase media empobrecida, afectando enormemente la inversión, pues también la MIPYME lo pagará.

